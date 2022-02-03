Жители Саратова пожаловались на заваленную снегом детскую площадку и получили хейт в комментах

Уборка снега
Сегодня, 3 февраля, жители Саратова пожаловались на заваленную снегом детскую площадку в социальной сети и получили хейт в комментах.
Как написали местные жители в группе «Солнечный Саратов» ВКонтакте, коммунальщики заваливают детскую площадку снегом. Происходит это по адресу Панченко, 2. Действия приписывают управляющей компании «Лад».
В снятом под грустную песню ролике видно, что погрузчик действительно вывалил гору снега на детскую площадку. Однако большинство горожан не смогли разделить возмущение авторов поста.
- Тут ходить негде, а автор про площадку. Можно и потерпеть не развалитесь.
- Прям видно, как детские тропки заваливают снегом. Дети дома с телефончиками сидят - майнкрафт и прочую дурь смотрят. В развивающие игры поиграйте вместо того чтобы видео записывать, - пишут горожане.
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