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Общество3 февраля 2022 13:35

Жители Саратова пожаловались на заваленную снегом детскую площадку и получили хейт в комментах

Горожане поддержали коммунальщиков
Наталия Калинина
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Уборка снега

Уборка снега

Сегодня, 3 февраля, жители Саратова пожаловались на заваленную снегом детскую площадку в социальной сети и получили хейт в комментах.

Как написали местные жители в группе «Солнечный Саратов» ВКонтакте, коммунальщики заваливают детскую площадку снегом. Происходит это по адресу Панченко, 2. Действия приписывают управляющей компании «Лад».

В снятом под грустную песню ролике видно, что погрузчик действительно вывалил гору снега на детскую площадку. Однако большинство горожан не смогли разделить возмущение авторов поста.

- Тут ходить негде, а автор про площадку. Можно и потерпеть не развалитесь.

- Прям видно, как детские тропки заваливают снегом. Дети дома с телефончиками сидят - майнкрафт и прочую дурь смотрят. В развивающие игры поиграйте вместо того чтобы видео записывать, - пишут горожане.

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