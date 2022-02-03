Сегодня, 3 февраля, в Саратове 13-летний мальчик отравился неизвестным веществом и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, мальчик 13 лет был доставлен в одну из больниц Саратова в тяжелом состоянии. Его предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом

В городском управлении МВД сообщают, что семья на профилактических учетах не состоит. Полиция проводит проверку.

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