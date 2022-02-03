Сегодня, 3 февраля, в Саратове 13-летний мальчик отравился неизвестным веществом и попал в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, мальчик 13 лет был доставлен в одну из больниц Саратова в тяжелом состоянии. Его предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом
В городском управлении МВД сообщают, что семья на профилактических учетах не состоит. Полиция проводит проверку.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.