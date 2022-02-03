Жителям Саратова рассказали об ограничении парковки на вечер

В ночь с 3 на 4 февраля в связи с проводимой уборкой снега в Саратове вводится ограничение парковки и движения автотранспорта. Об этом сообщает городская администрация.

С 20.00 до 5.00 нельзя парковаться и проезжать по следующим адресам:

ул. Саперная от дома №8 в сторону ул. Лунная;

ул. Московская от ул. Вольской до ул. Горького.

За ночь были эвакуированы 27 автомобилей.

Патрулирование запланировано по следующим улицам:

- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- 1-й проезд Строителей от пр. Строителей до ул. Промышленная;

- ул. Шелковичная;

- ул. Клочкова;

- ул. Электронная от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная;

- ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина;

- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

- ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова.