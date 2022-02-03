Жителям Саратова рассказали об ограничении парковки на вечер

В ночь с 3 на 4 февраля в связи с проводимой уборкой снега в Саратове вводится ограничение парковки и движения автотранспорта. Об этом сообщает городская администрация.
С 20.00 до 5.00 нельзя парковаться и проезжать по следующим адресам:
ул. Саперная от дома №8 в сторону ул. Лунная;
ул. Московская от ул. Вольской до ул. Горького.
За ночь были эвакуированы 27 автомобилей.
Патрулирование запланировано по следующим улицам:
- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;
- 1-й проезд Строителей от пр. Строителей до ул. Промышленная;
- ул. Шелковичная;
- ул. Клочкова;
- ул. Электронная от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная;
- ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина;
- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;
- ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова.