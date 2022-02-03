Сегодня, 3 февраля, в Саратове два трамвайных маршрута стоят из-за снега на путях. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 16:00 было прервано движение трамваев по маршрутам № 5 и 7. Они встали возле остановки «Дачи»

Причиной сбоя стал снег на трамвайных путях.

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