В Саратове пасмурно

Жителей Саратова предупредили о сильном снегопаде. Ситуация на дороге напряженная из-за тумана, об этом напоминает ГУ МЧС региона.

Завтра, 4 февраля, в Саратовской области ожидается сильный снег, туман с видимостью 500 метров и менее, а также гололедица.

Ночью в отдельных районах области ожидается сильный снег. Выпадет более 6 мм осадков.

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