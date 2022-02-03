На сегодня, 3 февраля, в Саратовской области на карантин закрыли 171 школу, об этом сообщает региональное министерство образования.

Из-за угрозы распространения коронавируса полностью закрыта средняя школа № 3 Ершовского района, а также детский сад в селе Елшанка Новобурасского района. Кроме того, из-за COVID-19 на карантин отправились 24 класса в 15 школах, восемь групп в восьми детских садах и 24 группы в пяти профорганизациях.

На карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыли 171 школу, 521 класс в 99 школах, а также 36 групп в 25 детских садах и семь групп Аркадакского филиала ГАПОУ СО БТМСХ. С 1 по 9 февраля 2022 года студенты вузов находятся на каникулах.

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