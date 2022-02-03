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Общество3 февраля 2022 12:25

Валерий Радаев назвал реорганизацию коммунальной системы в Саратове недопустимо медленной

Распределение техники по новым организациям затягивается
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Некоторые крыши опасны

Некоторые крыши опасны

Валерий Радаев назвал реорганизацию коммунальной системы в Саратове недопустимо медленной.

По мнению губернатора, распределение людей и техники по новым структурным подразделениям затягивается. Об этом он заявил на совещании с администрацией города и кураторами районов, ответственными за благоустройство и уборку снега.

Вице-губернатору Игорю Пивоварову поручено провести юридическую консультацию городской администрации, помочь с оформлением документов.

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