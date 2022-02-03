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Здоровье3 февраля 2022 12:09

В Саратове еще семь школ закрываются на карантин

Наталия Калинина
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Завтра, 4 февраля, в Саратове еще семь школ закрываются на карантин. Об этом сообщает городская администрация.

Поскольку в данных учебных заведениях эпидпорог оказался более 20 процентов, на карантин закрываются школы № 2, 17, 24, 54, 78, 93, а также школа в поселке Тепличный.

Кроме того, подливается карантин в школах № 1, 23, 105 и лицее «Солярис».

При этом вновь открылась школа № 76, частично заработали классы в гимназии № 108 и школе № 70.

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