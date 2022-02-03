Валерий Радаев выступил на правительственной комиссии по региональному развитию

Сегодня, 3 февраля, Валерий Радаев принял участие в правительственной комиссии по региональному развитию, заседание которой провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках мероприятия подвели итоги работы комплекса ЖКХ и реализации нацпроектов в ушедшем году.

Отопительный сезон в регионе продолжается. В рамках соглашения с «Т Плюс» в поддержку и модернизацию отопительной системы в прошлом году вложили 1,3 миллиарда рублей. ООО «КВС» внесло в развитие и реконструкцию сети более полумиллиарда рублей. Введено в строй и отремонтировано около восьми километров водопровода и канализации.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 115 парков и скверов, отремонтированы 60 дворов. В 2022 году планируется благоустроить еще 121 общественную территорию и 68 дворов. В рамках нацпроекта «Экология» проведут ремонт очистных сооружений в Хвалынске.

Реализация программы по расселение граждан из аварийного жилья признана успешной.

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