Министр Костин не ждет локдауна и предупредил, что штамм Дельта никуда не ушел

Олег Костин

В Саратовской области 1 млн 232 тыс. человек уже привились от коронавируса, в том числе, вакцинированы 337 подростков. С начала пандемии в регионе 5116 человек с коронавирусом умерло от иных паталогий, 5 381 человека скончались непосредственно от COVID-19.

Цифры озвучил на брифинге 3 февраля министр здравоохранения области Олег Костин.

- Главное - летальность не увеличивается. По прогнозам, глобальные волны пандемии могут остановиться, где-то через две недели. До тех пор будем видеть рост заболеваемости, потом надеемся, она пойдет на спад, - заметил Костин.

Он также выразил уверенность, что повторения локдауна, как в 2020 году, не будет

- Глобального локдауна – такой команды не будет, она не нужна. Картина омикрона очень четкая, но заболеть можно на вторые сутки от контакта, такого я не видел ни у одной инфекции, за свою жизнь. При этом штамм Дельта не ушел, вот на ИВЛ сейчас 116 человек, у всех как раз Дельта. Все они – непривитые и с сопутствующими заболеваниями.

Когда спрашиваю у родственников, вы не привили их почему, нам отвечают - а что, вы не будете их лечить что ли? Мы будем лечить всех, но мы не боги, мы не можем творить чудеса и просим вас помочь нам. Прививки для беременных, для пожилых – это в буквальном смысле – спасательный парашют, - заявил Олег Костин.

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