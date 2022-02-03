Дети в Саратовской области в три раза чаще стали заражаться коронавирусом

Олег Костин

В Саратовской области в три раза увеличился рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За минувшие сутки зафиксировали 304 случая у детей, госпитализация тоже выросла в два раза. Сейчас в коронавирусных стационарах 142 ребенка, из них 28 детей поступило за последние сутки.

Поэтому дополнительно открывается 60 детских коек в новой инфекционной больнице в Елшанке. Об этом в ходе брифинга 3 февраля рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Всего в коронавирусных госпиталях сегодня заняты 1718 коек, свободных коек – 15%.

Тем не менее завтра, 4 февраля, вводят 100 коек в областном кардиодиспансере, во 2-й городской клинической больнице и Красноармейкой районной больнице.

Рост также заболеваемости у беременных в два раза, сейчас 51 пациентка акушерско-гинекологического профиля в стационарах, на дому – более 200.