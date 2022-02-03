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Общество3 февраля 2022 9:12

В Саратовской области для грузовиков закрыта трасса на Казахстан

Наталия Калинина
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Сегодня, 3 февраля, в Саратовской области закрыта федеральная трасса на Казахстан, о чем сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Введено ограничение на проезд грузового и маршрутного транспорта на федеральной трассе А-298 а/д Р-208«Тамбов-Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан.

Ограничение вводится с 12:30 до особого распоряжения. На участке км 583+000 – км 597+000 нет проезда из-за сильной метели и плохой видимости на дороге.

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