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Происшествия3 февраля 2022 8:50

Виновник ДТП в Саратове пытался скрыться на КамАЗе

Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии
Наталия Калинина
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Виновник ДТП в Саратове пытался скрыться на КамАЗе. Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии, случившейся 18 января.

Возле дома № 49 по улице Пономарева некий автомобиль врезался в Hyundai, после чего виновник скрылся с места дорожного происшествия. Госавтоинспекции удалось выяснить, что виновником ДТП является КамАЗ, за рулем которого был 47-летний мужчина. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за подобное поведение.

Если при ДТП кто-то пострадал, а водитель скрылся с места происшествия, на него заведут уголовное дело.

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