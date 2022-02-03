В Саратове подозреваемый в хищении 52 миллионов адвокат отправлен под стражу, об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда.

Речь идет об адвокате Адвокатской палаты Саратовской области Вадиме Маркелове. Его задержали 1 февраля, а по ходатайству регионального СУ СКР, отправили под стражу на два месяца, то есть до 1 апреля.

Напомним, известный адвокат задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным следствия, вместе с подельницей бухгалтером они обокрали предпринимателей на 52 миллиона рублей. Деньги похищались с их счетов.

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