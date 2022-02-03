Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 8:41

В Саратове подозреваемый в хищении 52 миллионов адвокат отправлен под стражу

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратове подозреваемый в хищении 52 миллионов адвокат отправлен под стражу, об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда.

Речь идет об адвокате Адвокатской палаты Саратовской области Вадиме Маркелове. Его задержали 1 февраля, а по ходатайству регионального СУ СКР, отправили под стражу на два месяца, то есть до 1 апреля.

Напомним, известный адвокат задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным следствия, вместе с подельницей бухгалтером они обокрали предпринимателей на 52 миллиона рублей. Деньги похищались с их счетов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0