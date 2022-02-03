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Общество3 февраля 2022 8:24

Дворы в Саратове убирают 1 711 коммунальщиков

На дороги города вышли 685 машин
Наталия Калинина
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Уборка в Саратове

Уборка в Саратове

Сегодня, 3 февраля, в уборке снега в Саратове задействованы 6291 рабочий и 685 единицы техники. Дворы в областном центре убирают 1 711 коммунальщиков, об этом сообщает городская администрация.

- на дороги федерального, регионального и местного значения вышли триста спецмашин;

- дворы убирают 1711 коммунальных работников и 108 единиц спецтехники;

- территорию при объектах социальной сферы обслуживают 154 единиц техники и 865 коммунальщиков;

- объекты торговли убирают от снега 136 машин спецтехники и 3411 рабочих.

Прошлой ночью в уборке города участвовали 318 спецмашин. За сутки вывезено около 12 тысяч кубометров снега.

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