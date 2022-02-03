Дворы в Саратове убирают 1 711 коммунальщиков

Уборка в Саратове
Сегодня, 3 февраля, в уборке снега в Саратове задействованы 6291 рабочий и 685 единицы техники. Дворы в областном центре убирают 1 711 коммунальщиков, об этом сообщает городская администрация.
- на дороги федерального, регионального и местного значения вышли триста спецмашин;
- дворы убирают 1711 коммунальных работников и 108 единиц спецтехники;
- территорию при объектах социальной сферы обслуживают 154 единиц техники и 865 коммунальщиков;
- объекты торговли убирают от снега 136 машин спецтехники и 3411 рабочих.
Прошлой ночью в уборке города участвовали 318 спецмашин. За сутки вывезено около 12 тысяч кубометров снега.
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