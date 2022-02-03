Саратовский эксперт призвал не лезть в скоростной режим движения по дорогам

Олег Голованов

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч приведет к пробкам и дополнительным штрафам для водителей. Так считает лидер сообщества «МотоСаратов» Олег Голованов.

Напомним, на федеральном уровне вновь обсуждают идею отменить допустимую погрешность в 20 км/ч.

- С одной стороны, я за то, чтобы люди ехали строго в определенном скоростном режиме, но при этом мы получаем обратную сторону медали. Водитель будет постоянно отвлекаться на приборную панель, чтобы не превышать. Люди уже привыкли к порогу скорости в 20 км/ч. Соответственно, если его снизить, мы получим кучу штрафов, потому что водитель не перестроится так быстро, — пояснил Олег Голованов.

Инициативу уже не поддержали в «Единой России», отметив, что решения нельзя принимать без широких общественных обсуждений, и сама мера не имеет ничего общего с безопасностью на дорогах. А по мнению саратовского эксперта, если снизить порог, то город встанет.

- Также получим огромные пробки, потому что человек будет инстинктивно снижать скорость, постоянно смотреть на спидометр. Во время обгона водитель уже будет выбирать такую скорость, чтобы не превысить те же 10 км/ч, а это в общей протяженности примерно 800 метров. Думаю, машин пять точно не будут успевать проехать перекресток», — отметил лидер сообщества.

- На данном этапе не надо лезть в отлаженный механизм. Он работает, люди привыкли. У нас и так город увешан камерами, нас контролируют, мы привязались к этому, — заключил Олег Голованов.

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