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Здоровье3 февраля 2022 8:42

В Саратовской области от коронавируса скончались восемь человек за сутки

Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса скончались восемь человек за сутки. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе скончались пятеро женщин и трое мужчин в возрасте от 43 до 93 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 5 381 человека.

Напомним, всего коронавирусом заразились уже 148 037 жителей Саратовской области.

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