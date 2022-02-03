В Саратовской области от коронавируса скончались восемь человек за сутки. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил оперштаб.
За прошедшие сутки в регионе скончались пятеро женщин и трое мужчин в возрасте от 43 до 93 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 5 381 человека.
Напомним, всего коронавирусом заразились уже 148 037 жителей Саратовской области.
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