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Общество3 февраля 2022 7:19

В Саратовской области на «Чистую воду» выведут 392,8 млн рублей

Средства поступят из федерального бюджета
Источник:kp.ru
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В Саратовской области объем финансирования по федеральному проекту «Чистая вода» в 2022 году составит 392,8 млн рублей.

В 2022 году в Саратовской области жители нескольких сел смогут наконец, насладиться чистой водой. По федеральному проекту «Чистая вода» будут построены станции очистки в селах Красноармейское, Титоренко, Новая Терновка, Степное, Подстепное, Ленинское, Березовка и поселке Прилужный в Энгельсском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

Финансирование проекта в 2022 году составит 392,8 млн рублей. За эти деньги также реконструируют системы водоснабжения в поселке Северный в Хвалынском районе и селе Чернава в Ивантеевском районе, в селе Новоантоновка в Советском районе проведут реконструкцию сетей хозяйственно-питьевого водопровода.В Петровске и соседнем поселке Пригородный обещают построить станции обезжелезивания. В селах Подсосенки и Натальино в Балаковском районе тоже обещают поправить ситуацию с водой.

- В первую очередь проект направлен на развитие сельских территорий. Несмотря на это, многие районы все еще не участвуют в реализации. Главам муниципалитетом и поселений необходимо активизироваться. Финансирование выдается в заявительном порядке после разработки на объекты водоснабжения проектно-сметной документации, - написал Бусаргин.

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