Многоэтажки в Октябрьском районе остались без воды

Сегодня, 3 февраля, многоэтажки в Октябрьском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу: 7-й Береговой проезд, 2/14. На время проведения работ прекращена подача воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: Чернышевского - БольшаяСадовая - Береговая - 2-й Мельничный проезд.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 15:00.

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