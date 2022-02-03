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Происшествия3 февраля 2022 6:59

Предупредил, что устроит шутинг в школе №7: Саратовский школьник сильно не хотел идти на учебу

Подростка в Саратове будут судить за сообщение о планируемом расстреле в школе
Источник:kp.ru
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Следственный комитет передал уголовное дело "шутника" в суд

Следственный комитет передал уголовное дело "шутника" в суд

В Октябрьский районный суд Саратова передано уголовное дело 14-летниего ученика школы № 7. Мальчик обвиняется в рассылке ложных предупреждений о планируемом им расстреле в своей школе.

Как уточнили в СУ СКР, никакой стрельбы он на самом деле не планировал, но письма с угрозами разослал по электронной почте в школу, в отдел образования администрации Октябрьского района и на местное телевидение.

Следователи установили, что мальчик просто не хотел идти в школу и со своего домашнего компьютера разбросал зловещие предупреждения.

В тот же день его вычислили сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

- Подросток свою вину уже признал и даже раскаялся, - сообщили в региональном СУ СКР.

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