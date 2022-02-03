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Общество3 февраля 2022 6:49

В Саратовской области прекратили спортивные тренировки для детей

Наталия Калинина
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Спорт в Саратове

Спорт в Саратове

В Саратовской области прекратили спортивные тренировки для детей. Ограничения введены в связи с угрозой коронавируса.

Приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет

- С 3 по 17 февраля прекращены тренировки во всех спортивных школах региона. При этом занятия для спортсменов старше 18 лет продолжаются. Возобновление тренировок возможно только после разрешения Роспотребнадзора, - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Напомним, ранее в регионе из-за коронавируса закрыли детские секции и игровые комнаты.

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