Спорт в Саратове

В Саратовской области прекратили спортивные тренировки для детей. Ограничения введены в связи с угрозой коронавируса.

Приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет

- С 3 по 17 февраля прекращены тренировки во всех спортивных школах региона. При этом занятия для спортсменов старше 18 лет продолжаются. Возобновление тренировок возможно только после разрешения Роспотребнадзора, - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Напомним, ранее в регионе из-за коронавируса закрыли детские секции и игровые комнаты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.