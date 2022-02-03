В Саратове бездомная собака напала на девятилетнего ребенка и укусила его за локоть. Сегодня, 3 февраля СУ СК региона сообщил о начале проверки всех обстоятельств случившегося.

По сообщению саратовцев, инцидент произошел вчера, 2 февраля, на улице Тульской. Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребенка, одна из них успела укусить его за локоть.

Организована доследственная проверка. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак. По результатам проверки будет принято решение.

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