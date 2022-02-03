Фура с цистерной слетела в кювет в на федеральной трассе под Татищево

ДТП в Татищевском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Около полуночи 2 февраля тягач Volvo с полуприцепом цистерной на заснеженной дороге упустил управление и съехал на обочину по ходу движения, а затем - в кювет.
ДТП произошло на 583 км дороги Нижний Новгород – Саратов.
Водитель получил травмы, его госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.