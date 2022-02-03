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Происшествия3 февраля 2022 6:20

Фура с цистерной слетела в кювет в на федеральной трассе под Татищево

Водитель пострадал
Источник:kp.ru
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ДТП в Татищевском районе

ДТП в Татищевском районе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около полуночи 2 февраля тягач Volvo с полуприцепом цистерной на заснеженной дороге упустил управление и съехал на обочину по ходу движения, а затем - в кювет.

ДТП произошло на 583 км дороги Нижний Новгород – Саратов.

Водитель получил травмы, его госпитализировали.

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