Фура с цистерной слетела в кювет в на федеральной трассе под Татищево

ДТП в Татищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около полуночи 2 февраля тягач Volvo с полуприцепом цистерной на заснеженной дороге упустил управление и съехал на обочину по ходу движения, а затем - в кювет.

ДТП произошло на 583 км дороги Нижний Новгород – Саратов.

Водитель получил травмы, его госпитализировали.

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