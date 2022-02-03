Наркотики в Саратове

У жителя Саратова нашли четыре килограмма марихуаны, о чем информирует пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Все началось с того, что у 24-летнего и 23-летнего саратовцев обнаружили немного марихуаны. При допросе они указали на своего 35-летнего дилера, а тот, в свою очередь, еще на одного 28-летнего гражданина.

При силовой поддержке ОМОН «Атлант» Росгвардии 28-летний подозреваемый был задержан сотрудниками транспортной полиции. Дома у него нашли четыре килограмма каннабиса.

Сейчас на 35-летнего и 28-летнего наркодилеров заведены уголовные дела. Им грозит до 10 лет.

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