В Волжском районе у остановки автобус 2Д сбил мужчину

Автобус сбил мужчину в Юбилейном Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове ожидающий автобуса мужчина вышел на дорогу у остановки и был сбит как раз автобусом.

ЧП случилось 2 февраля на улице Усть Курдюмска, 13 на остановке «Поселок Юбилейный». 33-летний мужчина вышел на дорогу, чтобы посмотреть не едет ли автобус и попал под колеса маршрута 2Д. 56-летнийводитель общественного транспорта не успел затормозить.

Пострадавшего увезли в больницу.

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