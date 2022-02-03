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Происшествия3 февраля 2022 5:48

В Волжском районе у остановки автобус 2Д сбил мужчину

Источник:kp.ru
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Автобус сбил мужчину в Юбилейном

Автобус сбил мужчину в Юбилейном

Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове ожидающий автобуса мужчина вышел на дорогу у остановки и был сбит как раз автобусом.

ЧП случилось 2 февраля на улице Усть Курдюмска, 13 на остановке «Поселок Юбилейный». 33-летний мужчина вышел на дорогу, чтобы посмотреть не едет ли автобус и попал под колеса маршрута 2Д. 56-летнийводитель общественного транспорта не успел затормозить.

Пострадавшего увезли в больницу.

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