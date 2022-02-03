. Фото: Александр Уриевский

На сегодня, 3 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 530 человек за сутки. Всего вирус подхватили 148 037 человек. Выздоровело с начала эпидемии 130 236 человек, за сутки — 155. В стационарах региона остаются 1 532 человека, на амбулаторном лечении — 11 048.

В Саратове зарегистрировано 556 новых случаев, в Энгельсском районе — 315, в Балаковском заразились еще 193, в Балашовском — 125, в Пугачевском заболели 53 человека, в Ершовском — 51, в Вольском зарегистрировано 34 случая, в Петровском и Ртищевском прибавилось по 33 пациента, в Хвалынском — 29, в Екатериновском обнаружено еще 13, в Ровенском и Советском — по 12, в Краснокутском — 11 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 50;

- 7-14 лет – 186;

- 15-17 лет – 68;

- 18-29 лет – 142;

- 30-49 лет – 560;

- 50-64 лет – 298;

- 65 и старше – 226.

С пневмонией поступили 74 человека, с признаками ОРВИ — 1 453, без симптомов болезнь переносят трое.

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