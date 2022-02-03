Дороги Саратовской области от снега убирают 1 115 машин

Уборка снега в Саратовской области

На 7:00 сегодня, 3 февраля, снегопад продолжается в 38 районах Саратовской области. Движение на федеральных и региональных трассах открыто.

Прошедшие сутки саратовские дороги убирали от снега 1115 спецмашин

На федеральных трассах было задействовано 310 единиц техники, на региональных – 336 машин, а на муниципальных - 469 единиц уборочной техники.

Под особым контролем остаются подъезды к сельским населенным пунктам. Кроме того, Госжилинспенкции и районным администрациям поручено строго следить за состоянием крыш. Напомним, на днях несколько человек пострадали из-за схода снега и льда.

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