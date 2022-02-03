В Саратове весь день будет идти дождь

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 3 февраля.

В области облачно с прояснениями. Местами обещают небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождём. Ветер веет с юга со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 2 градусов ниже нуля до 3 – выше. Туманно (видимость 500 метров и менее), метель. На дорогах гололедица, гололед, налипания мокрого снега.

Ночью ветер поутихнет до 5-10 метров в секунду, порывов не будет. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от -4 до +1.

В Саратове сейчас +1°С, к 10 утра будет ноль, днём – аналогично, а ночью обещают +3°С. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду, порывы – до 10 м/с. Пасмурно, во первой половине дня обещают снег с дождём, а во второй – дождь.

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