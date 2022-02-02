Роман Бусаргин рассказал о благоустройстве в трех районах Саратовской области

Сегодня, 2 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Питерский, Новоузенский и Александрово-Гайский районы. О чем говорили на совещаниях с главами муниципалитетов и поселений чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

- На вышеуказанных территориях в 2022 году запланирована реализация множества проектов, в том числе с привлечением целевых и федеральных средств. Задачи остаются прежними - соблюдение всех сроков и обязательств. Графики и качество работ буду контролировать лично по каждому объекту, - пишет Бусаргин.

Так, в Александрово-Гайском районе по областным программам, реализацию которых предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, приведут в порядок две школы и два детских сада. Также планируют провести ремонт в Доме культуры села Новоалександровка и починить крышу ДК в селе Луков Кордон. Помимо этого, местную детскую библиотеку превратят в модельную – она выиграла конкурс. В том числе, за счет муниципального бюджета там заменят окна, входную группу, обустроят санузлы и отмостки. А по программе формирования комфортной среды в районе благоустроят один двор и парк отдыха.

В Новоузенском районе создадут два центра естественно-научного и технологического направлений «Точка роста». В Новоузенске починят кровлю ДК. В районе 13,5 миллионов выделят на ремонт местных дорог, а 37 миллионов – на приведение в порядок проезжей части в сёлах. На федеральные деньги в районе отремонтируют 15 километров дороги «Новоузенск-Основной» – на это выделили около 300 миллионов.

- Благоустройство в Новоузенске коснется 6 объектов: 2 дворовые территории и 4 общественных пространства (ул. Гражданкина, ул. Саратовская, городской парк, монтаж фонтана на городской площади). Также будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия около здания ДК в селе Куриловка, - уточнил Бусаргин.

А в Питерском районе отремонтируют две школы и два детских садика. В этом году там начнут строить поликлинику. В том числе, приведут в порядок ДК в посёлке Нива и починят крышу ДК в посёлке Трудовик. На ремонт местных дорог потратят 8,1 миллионов рублей, проезжей части в сёлах – 46,3 миллиона.

- В муниципалитете благоустроят общественно-деловой зону в райцентре. В центральном сквере там планируют создать пешеходную зону, - пишет чиновник.

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