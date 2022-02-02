В Саратовской области обеспечен проезд по всем дорогам

Этим вечером, 2 февраля, более 350 машин чистят дороги регионального значения в Саратовской области. Об этом сообщили в саратовском минтрансе.

- В области 2 февраля ухудшились погодные условия: ветер с порывами до 15-18 м/с, туман (видимость 500 м и менее), сильный снег, низовая метель, дождь и гололедица. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и в последующие сутки, - говорится в сообщении.

В Пугачевском и Вольском районах дороги областного значения чистят по 23 машины, в Энгельсском районе – 18, в Базарно-Карабулакском – 16, а в Турковском – 14. Всего работают 356 единиц техники.

На переданных области транзитных дорогах работали днем 38 машин. Среди них КДМ, погрузчики и другой транспорт.

На 17:30 проезд был обеспечен по всем дорогам. Ночью рабочие продолжат чистить снег.

Жителей региона просят воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.

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