Проект развития территории бывшего аэропорта в Саратове вынесут на слушания до середины февраля

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До 15 февраля на общественные обсуждения вынесут проект развития территории бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове. Такое поручение дал глава рабочей группы по комплексному развитию, председатель правительства Роман Бусаргин.

Напомним, концепцию выбирали жители области в рамках открытого международного конкурса, который проводился по инициативе председателя ГД РФ Вячеслава Володина. Победителем конкурса стало предложение проектировщиков из Нидерландов.

Микрорайон предлагается обеспечить всей необходимой инфраструктурой: пять школ на 3850 мест, 15 детских садов на 2120 мест, две поликлиники для взрослого населения на 500 посещений в смену каждая, две детские поликлиники на 350 посещений в смену, станция скорой помощи, подземные и надземные паркинги, библиотеки, офисы, магазины, пожарная часть и школа искусств.

На территории также планируется обустроить пешеходные зоны протяженностью 5 км, открыть музей авиации и проложить линию трамвая по улице Осипова. В плане благоустройства у микрорайона будет своей «зеленый пояс», который включает в себя парки, скверы со спортивными площадками и велодорожки.

По словам проектировщиков, высота жилых зданий на этом участке городской местности будет варьироваться от 5 до 10 этажей с отдельными акцентами 12-14 этажей. По прогнозу экспертов, здесь будут проживать более 31 тысячи человек.