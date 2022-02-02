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Общество2 февраля 2022 13:27

В Саратове чиновники получат выговоры за лед, падающий на головы саратовцев

Наталия Калинина
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Обледеневшая крыша

Обледеневшая крыша

В Саратове чиновники получат выговоры за снег, травмировавший саратовцев. Михаил Исаев потребовал объявить дисциплинарные взыскания ответственным за уборку крыш лицам.

- За последние три дня произошло несколько случаев падения снега и льда с крыш, козырьков и кондиционеров. В результате пострадали несколько человек. Правоохранительные органы разберутся в каждом случае отдельно и дадут правовую оценку.

- Комитет по ЖКХ и районные администрации недостаточно хорошо проконтролировали процесс уборки. Необходимо принять меры к лицам, ответственным за состояние крыш, - заявил глава областного центра.

Напомним, падающий на голову снег и лед уже отправил в больницу четверых саратовцев.

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