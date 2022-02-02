Остановка в Саратове

Жителям Саратова угрожают разбитые снегом остановки. Как сообщают КП-Саратов очевидцы, в любую секунду наледь может рухнуть на головы горожан.

Остановка на Степана Разина

На представленном снимке виден остановочный пункт на улице Степана Разина, напротив 7 корпуса СГУ, недалеко от стадиона Локомотив в Саратове. Его крыша продавлена толстым слоем снега и деформировалась под его весом. Жительница города, ожидающая транспорт, рискует в любой момент получить по голове. А вариантов в городе немного: нужно же где-то прятаться от непогоды.

Напомним, за последние несколько дней уже четыре человека в Саратове отправились в больницу из-за упавшего с крыш снега.

Остановка на Рахова

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