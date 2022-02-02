В Саратове еще пять школ закрыли на карантин

С завтрашнего дня, 3 февраля, в Саратове в связи с превышением 20-процентного эпидпорога закрывают на карантин еще пять школ. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идёт о СОШ №№6 и 16, пятой гимназии и школах в сёлах Поповка и Александровка.

Также карантин решено продлить в девятой и 18-й школах, четвёртой гимназии и в школе «Аврора».

Частично учебный процесс возобновляется в 103-й школе.

Напомним, вчера на карантин закрыли 12 школ.

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