В Саратове еще пять школ закрыли на карантин

С завтрашнего дня, 3 февраля, в Саратове в связи с превышением 20-процентного эпидпорога закрывают на карантин еще пять школ. Об этом сообщили в городской администрации.
Речь идёт о СОШ №№6 и 16, пятой гимназии и школах в сёлах Поповка и Александровка.
Также карантин решено продлить в девятой и 18-й школах, четвёртой гимназии и в школе «Аврора».
Частично учебный процесс возобновляется в 103-й школе.
Напомним, вчера на карантин закрыли 12 школ.
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