Бондаренко предрекают потерю мандата из-за недекларированных доходов

Николай Бондаренко

Популярный политический телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ выложил текст, посвященный дальнейшей судьбе депутата областной думы и блогера Николая Бондаренко.

По мнению авторов канала, Бондаренко вскоре ожидает судьба Рашкина, а именно - реальная перспектива потери мандата. И причины все те же - полное игнорирование законов, в уверенности, что его они не касаются.

- Николая Бондаренко могут лишить мандата за получение дохода через YouTube. Вероятность подобного исхода выглядит весьма высокой. Соответствующий вопрос саратовская облдума рассмотрит до конца февраля. Хотя сам коммунист естественно вопит о политической ангажированности, в законе о статусе депутате черным по белому написано, что депутат не имеет права использовать свою должность для получения дохода за творческую деятельность, если она осуществляется с использованием статуса депутата. При этом, никто не мешает депутату получать гонорары просто как автору, не эксплуатируя свой статус. Для доказательства, что Бондаренко статус эксплуатировал, не нужно проводить дорогостоящих и длительных экспертиз - его канал так и называется: «Дневник депутата». Нарушение можно считать доказанным.

Запрет на использование статуса депутат появился в саратовском законодательстве еще летом 2020 года. Бондаренко об этом прекрасно знал и уже тогда заявлял, что эти поправки направлены против него лично. Однако за прошедшие полтора года коммунист даже не удосужился переименовать канал, не говоря уже о том, чтобы отключить монетизацию своего Ютуб-канала, что настройки сервиса вполне позволяют. Напротив, коммунист монетизирует его по полной. Российские контентмейкеры получают от Ютуба в среднем по 1 доллару за 1000 просмотров одного рекламного сообщения, а их в одном ролике может быть несколько. Считайте сами какая сумма капает Бондаренко с его 1,5 миллионом подписчиков и сотнями тысяч просмотров под каждым роликом.

Кроме отчислений от Ютуба, к каналу прилагаются ссылки на донатные программы на сторонних сайтах, благодаря которым любой желающий может отправить Бондаренко лишнюю копеечку, а также полноценный магазин мерча, где можно купить чашку или футболку с депутатским ликом.

Как и в случае с наставником Бонадренко Валерием Рашкиным видны наплевательское отношение к закону и полная уверенность, что за это ничего не будет. Кто же посмеет хоть слово сказать великому оппозиционеру? На данный момент канал Бондаренко - полноценный и весьма успешный бизнес, который не имеет ничего общего с заботой об избирателях. Бондаренко совершает очередную выходку, ловит хайп и зарабатывает на 1,5 миллионах своих подписчиках, которые следят за этим как за каким-нибудь шоу типа «Дома-2», - считают авторы.