Сегодня, 2 февраля, в Саратове из-за ДТП встали семь трамвайных маршрутов. Об этом КП-Саратов сообщают очевидцы.

На улице Астраханская на перекрестке с Вавилова произошла авария: столкнулись ремонтная машина СГЭТ и кроссовер.

В результате ДТП встали трамваи маршрутов № 2, 2А, 3, 9, 10, 11, 16. Троллейбусы тоже не могут проехать.

Фото с места событий

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