Ревнивец из Заводского 580 раз ударил «соперника» ножом

Фото: СУ СК Саратов

Вынесен приговор 32-летнему ревнивцу из Заводского района Саратова, который 30 раз ударил «соперника» ножом. Об этом сообщает СУ СК региона.

Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года в квартире на улице Огородная. 32-летний мужчина распивал алкоголь со своей сожительницей и двумя знакомыми. Вскоре один из гостей уехал домой, а со вторым 32-летний мужчина вышел за алкоголем.

По пути он озвучил 25-летнему гостю претензии за якобы оказанные знаки внимания его спутнице. Затем он стал избивать спутника, бросил в него тяжелым камнем и 580 раз ударил складным ножиком. После злоумышленник бросил жертву умирать на морозе.

Суд приговорил убийцу к 18 годам строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

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