Место установки мемориала работников завода САЗ пока не выбрано

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Михаил Исаев в ответ на публикацию видео Вячеслава Володина сообщил, что место расположения восстановленного мемориала Саратовского авиазавода, его будущий облик сейчас в процессе обсуждения и разработки.

Проект и макет сейчас в разработке, объявлен конкурс, заявки поступают. Место установки мемориала погибшим в войне работникам САЗа будет определено вместе с ветеранами. Рядом планируется «небольшой скверик».

Напомним, восстановить его на прежнем месте невозможно, так как там расположен гипермаркет.

- В своем обращении Вячеслав Володин @volodin.saratov отметил значимость сохранения истории для будущих поколений. Нельзя не вспомнить вопиющий факт вандализма, случивший несколько лет назад при строительстве торгового центра в микрорайоне Авиатор: уничтожение мемориала на территории авиационного завода. Ответственность за разрушение должны понести все причастные, возбуждено уголовное дело, - написал Исаев в своем инстаграм.

Глава города также напомнил стелу в честь присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» планируется установить в сквере «Заводской»

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