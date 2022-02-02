Сегодня, 2 февраля, глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о сортировке саратовцев при заражении коронавирусом.

По словам главы ведомства, в области регистрируется более тысячи заболевших за сутки, и нет оснований полагать, что их число резко снизится. Новый штамм омикрон поражает бронхи, им часто болеют дети.

- Все поступающие пациенты разделяются на группы». Бессимптомные заболевшие не нуждаются в наблюдении врача, как и пациенты с легкой формой заболевания. При средней тяжести заболевания саратовцам рекомендуют лечиться амбулаторно и получать консультации лечащего врача по телефону. В стационары отправляются лишь самые тяжелые пациенты.

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