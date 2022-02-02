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Общество2 февраля 2022 11:39

Квадрат улиц в Ленинском районе остался без воды

Наталия Калинина
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Сегодня, 2 февраля, квадрат улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Осенняя,6. Прекращена подача воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: Ламповая - Студеная - проспект Строителей - Осенняя.

Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к полуночи.

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