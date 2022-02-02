Квадрат улиц в Ленинском районе остался без воды

Сегодня, 2 февраля, квадрат улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла на линии водопровода по адресу Осенняя,6. Прекращена подача воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: Ламповая - Студеная - проспект Строителей - Осенняя.
Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к полуночи.
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