Квадрат улиц в Ленинском районе остался без воды

Сегодня, 2 февраля, квадрат улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Осенняя,6. Прекращена подача воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: Ламповая - Студеная - проспект Строителей - Осенняя.

Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к полуночи.

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