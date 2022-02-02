В Саратовском кардиодиспансере операции на сердце будут делать с новым аппаратом искусственного кровообращения

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В Саратовском областном клиническом кардиодиспансере запустили в работу новый АИК - аппарат искусственного кровообращения. Всего в диспансере в год проводят до 300 операций на открытом сердце, которые невозможны без такого аппарата. Об этом сообщили в минздраве региона.

Сегодня в арсенале саратовских кардиохирургов четыре современных аппарата искусственного кровообращения. Впервые хирургическое вмешательство на «открытом» сердце с использованием АИК провел здесь 21 апреля 2009 года профессор Вадим Прелатов.

Сложный прибор включает целый комплекс взаимосвязанных систем и блоков.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением №2 Алексея Жукова, после подключения пациента к аппарату, кровь отводится от предсердий в специальный резервуар, далее кровь поступает в «искусственное сердце» – артериальный насос, который нагнетает ее с необходимой для жизнеобеспечения скоростью (2-3 л/мин/м2 поверхности тела человека). Далее, проходя через оксигенатор или «искусственные легкие», кровь насыщается кислородом. Также в оксигенаторе имеется специальное устройство – «теплообменник», в котором кровь согревается или охлаждается в зависимости от вида операции и режима искусственного кровообращения. После кровь проходит через микрофильтр и поступает в организм человека к органам и системам. В среднем, во время операции кровь совершает несколько десятков таких кругов в час через АИК. Человек может находиться «на аппарате» до 10 часов. Управление системой осуществляют специалисты-перфузиологи, контролирующие и корректирующие параметры сердечного выброса, артериальное давление, кровоснабжение органов, водно-электролитный баланс, функции газообмена и прочие, обеспечивая стабильное состояние пациента в ходе операции с искусственным кровообращением.