Радаев раскритиковал медленное строительство жилья для врачей инфекционной больницы

Валерий Радаев

Сегодня, 2 февраля, Валерий Радаев раскритиковал слишком медленное строительство жилья для врачей новой инфекционной больницы в Саратове.

Валерий Радаев раскритиковал низкие темпы строительства дома для врачей инфекционной больницы. Сейчас только на четырех подъездах ведется работа, еще на двух блок-секциях сдано только основание.

- Чтобы уложиться в установленный срок, нужно быть максимально активными, пока позволяет теплая погода. На объекте должно работать не менее 100 человек, а сейчас всего 85, - отметил глава региона и поручил зампреду Александру Соловьеву проконтролировать исполнение «дорожной карты», согласно которой первые шесть подъездов должны быть закончены в срок.

Напомним, ранее на низкие темпы строительства жилья для медиков обратил внимание Вячеслав Володин.

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