Возле Ильинской площади открыли центр «Мои Документы»

Возле Ильинской площади в Саратове появился центр «Мои Документы», о чем сегодня, 2 февраля, информирует региональное министерство экономического развития.

Центр «Ильинский» появился по адресу Шелковичная, 11/15.

- Число одновременно работающих операторов увеличено с 25 до 28. Многие люди уже рассказали, что довольны изменениями, — рассказал директор региональной сети центров «Мои Документы» Михаил Бранов.

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