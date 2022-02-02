Возле Ильинской площади открыли центр «Мои Документы»

Возле Ильинской площади в Саратове появился центр «Мои Документы», о чем сегодня, 2 февраля, информирует региональное министерство экономического развития.
Центр «Ильинский» появился по адресу Шелковичная, 11/15.
- Число одновременно работающих операторов увеличено с 25 до 28. Многие люди уже рассказали, что довольны изменениями, — рассказал директор региональной сети центров «Мои Документы» Михаил Бранов.
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