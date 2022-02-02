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Экономика2 февраля 2022 10:47

В Саратовской области вырос индекс промпроизводства

За 2021 год он увеличился на 10,7%
Источник:kp.ru
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В Саратовской области индекс промышленного производства вырос на 10,7%. Это данные по итогам 2021 года по сравнению с первым коронавирусным 2020 годом.

Председатель правительства региона Роман Бусаргин назвал это результатом общих усилий всех промышленных предприятий.

- Наилучшие показатели традиционно демонстрирует обрабатывающее производство, где темп роста составил 15,2%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром показатели увеличились на 2,7%, в сфере водоснабжения и водоотведения - на 2,8%. отметил Бусаргин.

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