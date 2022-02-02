Перечислены первые 100 млн рублей дольщикам ЖК «Победа» в Саратове

ЖК Победа

В Саратовской области 47 обманутых дольщиков ЖК «Победа» получили компенсации на общую сумму в 100,8 млн рублей. Выплаты, которые производит Фонд поддержки граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжаются.

Всего по заявлениям уже принят 201 дольщик, на счета 47 уже пришли деньги.

На выплаты 652 семьям дольщиков, которые пострадали при остановке строительства ЖК «Победа в Саратове выделены 1 млрд 189 млн рублей.

Для получения выплат дольщики могут обратиться в колл-центр по тел: 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.

- Вопрос по проблемным домам ЖК «Победа» удалось решить благодаря помощи Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина через механизмы федерального Фонда. Компенсации дольщикам рассчитываются не по суммам, которые они внесли при покупке жилья застройщикам, а по действующей стоимости квадратного метра, установленной Минстроем РФ для Саратовской области, напомнил в своем телеграм-канале председатель правительства области Роман Бусаргин.

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