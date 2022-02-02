Суд в Саратове удовлетворил иск о возврате земли под рестораном музею Федина

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В Саратове утром 2 февраля прошло очередное заседание Арбитражного суда по иску музея Федина и правительства Саратовской области к предпринимательнице Надежде Шиловской, которую в СМИ называют матерью скандально известного предпринимателя Сергея Курихина. На нее записан участок земли и стоящее на нем здание по адресу Октябрьская, 7

Судья Юлия Огнищева постановила полностью удовлетворить исковые требования.

Таким образом решение о передаче участка земли площадью 1009 кв метров на улице Октябрьская из собственности музея под застройку признано незаконным. Здание ресторана на Октябрьской, 7 общей площадью 2329 кв метров по иску должно быть снесено, на это дается один месяц с момента вступления решения суда в силу.

Судья еще в октябре 2021 года наложила обеспечительные меры как на участок так и на здание в виде запреты любых действий с ними, как для собственников, так и для арендаторов и субарендаторов.

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