Чиновники саратовской мэрии пообещали сохранить «Дом с башенкой» у Предмостовой площади

Фото ЦУР

В Саратове не будут сносить старинное здание у Предмостовой площади. Радостные вести сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе Центра управления регионом.

Специалисты ЦУРа нашли в соцсетях несколько просьб горожан сохранить «Дом с башенкой» на Чернышевского, 206. Напомним, снести его хотели в связи с расширением Предмостовой площади путем расселения квартала, ограниченного улицами Соколовая, Большая Горная, Чернышевского и Хвесина.

- Комитетом по архитектуре администрации Саратова был разработан проект планировки на предмостовой площади с целью расширения улиц Большая Горная и Соколовая. Что касается так называемого дома с башенкой, здание включено в проект планировки. Мы сохраним его, в планах муниципалитета изъятия и сноса данного объекта нет. Проект планировки будет осуществляться с сохранением упомянутого здания, - сообщили в городской администрации.

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