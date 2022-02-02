Александр Логинов
Спортсмены из Саратовской области проводят тренировки в Пекине, об этом сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта области.
Саратовский конькобежец Данила Семериков вышел на олимпийский лед Пекина. Он пробежал трехкилометровую гонку за 3 минуты 44,69 секунды.
Саратовский биатлонист Александр Логинов также провел тренировку в Пекине. Там же он встретил юбилей – ему исполнилось тридцать лет. Впереди выступление в индивидуальной гонке.
Женская хоккейная команда, в которой также выступает саратовчанка Екатерина Николаева, прибыла в Китай. Она сыграет с командой Швейцарии 4 февраля, когда состоится официальное открытие XXIV Олимпийских зимних игр.
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