Александр Логинов

Спортсмены из Саратовской области проводят тренировки в Пекине, об этом сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта области.

Саратовский конькобежец Данила Семериков вышел на олимпийский лед Пекина. Он пробежал трехкилометровую гонку за 3 минуты 44,69 секунды.

Саратовский биатлонист Александр Логинов также провел тренировку в Пекине. Там же он встретил юбилей – ему исполнилось тридцать лет. Впереди выступление в индивидуальной гонке.

Женская хоккейная команда, в которой также выступает саратовчанка Екатерина Николаева, прибыла в Китай. Она сыграет с командой Швейцарии 4 февраля, когда состоится официальное открытие XXIV Олимпийских зимних игр.

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