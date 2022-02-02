От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались 12 человек

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще 12 человек. Сегодня, 2 февраля, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались семеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 59 до 84 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 373 саратовца.

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