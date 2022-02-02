Жителей Саратова просят сообщать о платежках с завышенными тарифами

Сегодня, 2 февраля, саратовский филиал «Ситиматика» призвал жителей города внимательнее относиться к платежкам за вывоз мусора от управляющих компаний.

Коммунальщики сообщают, что каждый год происходит снижение тарифов. УК, которые самостоятельно выставляют счет жителям обслуживаемых домов, обязаны учитывать новые тарифы.

С 1 января этого года в городах с населением более 100 тысяч человек ставка Зоны 1 составляет 478,98 рублей или 3,19 рублей за один квадратный метр для обитателей многоквартирных домов. А жителям частного сектора придется отдать 119,75 рублей за одного человека. Тариф для Зоны 2 остался неизменным.

- Ежегодно мы сталкиваемся с обращениями от жителей по корректности начислений от УК. И выявляем тех, кто в расчетах применяет прошлогодний, более высокий тариф. По таким случаям передаем информацию в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер реагирования и перерасчета со стороны забывчивых или недобросовестных управленцев, - сказал директор регоператора Михаил Андреев, призвав горожан внимательно изучать платежки и сообщать о случаях завышения тарифов.

Проконсультироваться с коммунальщиками можно по номеру контакт-центра: 8 (8452) 25-64-90, а также в соцсетях: ВК, Instagram.

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